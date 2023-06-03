Mehmet Şimşek ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı! Sanki Şimşek Finans Peygamberi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam yeni Kabine'yi açıklayacak. Ekonominin patronunun Mehmet Şimşek olması kesinleşti. Mehmet Şimşek'e yönelik övgülere tepki gösteren gazeteci Erem Şentürk, "Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı..." deyip sordu: "Nedir yani Finans Peygamberi mi geldi herkes 'Taleal Bedru' okuyor gibi Mehmet Şimşek türküsü söylüyor.“

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın açıklamalarından önce kulisler hareketlendi, ekonomi başta olmak üzere bakanlıklara hangi isimlerin geleceğine dair birçok isim ortaya atıldı. Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin patronu olması neredeyse kesinleşti. Herkes Şimşek'e övgüler dizmesine gazeteci Erem Şentürk'ten tepki geldi. Şentürk gelen tepkiler üzerine de "en kimim kabineden birine karşı ya da destek olacağım." diyerek gerçek amacını yazdı....

Gök gürültüleri, şimşekler…Ne oluyor?

Mehmet Şimşek’in abartıldığını ileri süren Erem Şentürk, "Gök gürültüleri, şimşekler…Ne oluyor? Erdoğan var. İster Mehmet Şimşek isterse Mahmut Yıldırım gelsin, kim nereye geliyorsa gelsin. Erdoğan var." deyip ekledi: "Türkiye kurtarılması gereken bir noktada değil. Kimin kurtarıcıya ihtiyacı varmış?" İşte Erem Şentürk'ü o paylaşımı...

Ne kadar abartıldı, parlatıldı?

Ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı… ne oluyor?

‘Tam yetki’, ‘Özel yetkiler’, ‘Büyük kurtarıcı’, ‘Zembille gelen dahi’, ‘Ortodoks Ekonominin son rahibi’,

Gök gürültüleri, şimşekler…

Ne oluyor? Erdoğan var.

İster Mehmet Şimşek isterse Mahmut Yıldırım gelsin, kim nereye geliyorsa gelsin. Erdoğan var.

En son, ‘Son Büyük Ekonomi Bükücü’ olarak Kemal Derviş geldiğinde böyle hava esiyordu.

Döviz ve enflasyon dışında sorun yok

Türkiye kurtarılması gereken bir noktada değil. Kimin kurtarıcıya ihtiyacı varmış? Temel ekonomi göstergelerinin hiçbirinde sıkıntı yok. Türkiye’nin döviz kuru ve enflasyon dışında başka hiçbir sorunu yoktur.

Türkiye’nin çıktığı yolda gaza basmaya ihtiyacı var sadece hepsi bu. Türkiye’nin politikası gayet açık ve bellidir. Kalkınma, büyüme ve büyük aktör olma. Hedef belli çıkılan yol belli. Bu hedefler için altyapı tam olarak bitti. Sadece gaza basılacak.

Erdoğan varken herkes gaza basabilir

Erdoğan’ın olduğu yerde herkes gaza basabilir abartmamak lazım.

Nedir yani.

Ne kadar abartıldı.

Türkiye planı ve programı belli bir ülkedir. Faizler düşecek, para çamura park edip çürümeyecek. Paranın üretime, yatırma, refah payına kanalize olması için konjonktüre göre gerekirse ortodoks gerekirse heterodoks hatta gerekirse yerel çözümler içinden enstrümanlar geliştirecek. İhracat ağırlıklı olacak. Herkes üretecek, Türkiye üretim merkezi olacak. İthalat yasakla değil kanalize edilerek avantajla teşvik edilerek azaltılacak. Enerji yerli milli ikame ile millileşilecek. Bitti gitti. Herkes işine bakacak konu kapanacak.

Nedir yani Finans Peygamberi mi geldi?

Nedir yani Finans Peygamberi mi geldi herkes “Taleal Bedru” okuyor gibi Mehmet Şimşek türküsü söylüyor. “Faizler yükselsin” baskısı bu aslında.

Merhamet Şimşek gelir mi gelmez mi, gelirse nereye nasıl gelir bilmiyorum ama şunu biliyorum: Türkiye bir daha “Yüksek Faiz” bataklığına girmez.