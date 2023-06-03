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Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR merkezli 7 ilde, konteyner satışına ilişkin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin, sosyal medya platformlarında konteyner satışı için düşük fiyatlarla ilanlar verdiğini belirledi.

Ekipler, gerçek kişilere ait olmayan sahte hesaplar üzerinden oluşturdukları ilanlarla, temin ettikleri banka hesaplarına para yatırtarak haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan 8 zanlının yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Denizli, Afyonkarahisar, İstanbul, Antalya, İzmir ve Manisa'da oldukları, bu süreçte vatandaşları 500 bin lira civarında dolandırdıkları tespit edildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, İstanbul, Manisa ve İzmir il emniyet müdürlüklerine bağlı toplam 20 ekipteki 80 personelle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin, başka bir suçtan Denizli'de tutuklu bulunduğu anlaşıldı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. "Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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