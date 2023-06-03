Bartın Üniversitesi, 2 alanda dünyada ilk 300 sıralamasına girdi

BARTIN Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesine 2 alanda dünya çapında ilk 300’e girerken Türkiye’de de ilk 3’te yer aldı.

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Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) sıralamasını açıkladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre Bartın Üniversitesi (BARÜ), sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlarda topluma sunduğu katkılarla en etkili yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

BARÜ 3 alanda önemli bir ilerleme sağladı.

BARÜ, Times Etki Sıralamasındaki sonuçlarla tecrübeli akademik insan kaynağı ile nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma alanlarıyla ivmelenen başarısını bir kez daha ortaya koydu. 100’den fazla ülkeden 1.591 kurumun başvuru yaptığı Times Etki Sıralamasında, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden yapılan değerlendirmede birçok dünya üniversitesini geride bırakan BARÜ, 3 alanda sıralamadaki yerini yükseltti. 2023 sıralamasında “Bilinçli Üretim ve Tüketim” kategorisinde 101-200, “İklim Eylemi” kategorisinde 201-300, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde 401-600, “Hedefler için Ortaklıklar” kategorisinde 401-600 ve “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde ise 601-800 bandında yer almayı başardı.

Böylece BARÜ, son açıklanan değerlendirmeyle 2022 Times Etki Sıralamasındaki “Hedefler için Ortaklıklar” kategorisinde 1001+, “İklim Eylemi” kategorisinde 301-400 ve “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 801-1000 bandında olan yerini yukarılara taşıdı.

Türkiye’deki üniversiteler arasında üst sırada

THE 2023 Yılı Sıralaması listesine Türkiye’den 79 üniversite girebilme başarısı gösterdi. BARÜ, yapılan değerlendirmeyle “Bilinçli Üretim ve Tüketim” ve “İklim Eylemi” kategorilerinde Türkiye’de 3’üncü oldu. “Hedefler için Ortaklıklar” kategorisinde Türkiye’de ilk 10’da yer alan BARÜ, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde 16’ıncı ve “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde ise 29’uncu sırada yer almayı başardı.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik alanlarında örnek üniversite

İhtisaslaşma çalışmaları dahilinde bölgesel kalkınma odaklı bir gelişim hedefleyen BARÜ en yüksek puanla sıralamaya “Bilinçli Üretim ve Tüketim” kategorisinde 101-200 bandında girdi. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında çalışmalar yürüten BARÜ, bu alandaki kararlılığını dünya sıralamasına girerek kanıtlamış oldu. İnsan, iş süreçleri ve teknoloji alanında bütüncül bir yaklaşımı benimseyen BARÜ’nün bu başarısı, milyonlarca lira tasarrufun elde edildiği Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) ile enerji verimliliği konusundaki örnek uygulamaları başta olmak üzere “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde uygulamaya aldığı yenilikçi projelerle elde edildi.

BARÜ, 2023 Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde düzenlenen “Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışması”nda üçüncülük ödülü; 2022 Aralık ayında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri dahilinde 593 proje başvurusu arasından yapılan değerlendirmeyle Kamu Kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazanmıştı.

“Sürekli iyileştirme vizyonuyla geleceğimize değer katıyoruz”

Üniversite olarak “sürekli iyileştirme”, “kalite” ve “sürdürülebilirlik” temelinde önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sayısal büyümenin yanı sıra kalite ve nitelik üzerine de odaklanarak ortak geleceğimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Dünyanın sadece ‘küreselleşmediği’ aynı zamanda ‘kentleştiği’ günümüzde akıllı uzmanlaşma ve araştırma stratejileriyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte uluslararası alanda imza attığımız bu başarılar yarınlara olan yürüyüşümüzde bizi daha da motive ediyor. Bu düşüncelerle üniversitemizin kurumsal kimliğiyle birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.