BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İSKİ açıklama yaptı! Arnavutköy'deki dere neden mavi renkte akıyor?

İSKİ açıklama yaptı! Arnavutköy'deki dere neden mavi renkte akıyor?

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, Arnavutköy'de mavi akan deredeki renk değişiminin neden kaynaklandığının henüz tespit edilemediğini belirterek, buna neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Abone ol

İSKİ'den yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bulunan ve Alibeyköy Barajına akan derenin, bölgedeki fabrikalardan dereye deşarj edilen kimyasal atıklar yüzünden suyunun mavi renge büründüğüne ilişkin 2-3 Haziran'da bazı basın yayın organlarında haberler çıktığı belirtildi.

Yaşanan hadise nedeniyle ekiplerin tespit, denetim ve numune alma işlemleri amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır. Renk değişiminin neden kaynaklandığı henüz tespit edilememiş olup renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan işletmelerin endüstriyel atık su yönünden periyodik olarak denetlendiğine, derede de rutin temizlik çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, "Barajlarımızın ve barajları besleyen derelerin su kalitesi sürekli olarak akredite laboratuvarlarımızda test edilmekte olup kaynağından temin edilen sular, arıtma tesislerinde arıtılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak İstanbul halkına sunulmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Helal ürün' mağazasında 'eroin' satarken yakalandılar! 5 Türk Fransa'da gözaltında...
'Helal ürün' mağazasında 'eroin' satarken yakalandılar! 5 Türk Fransa'da gözaltında...
Bartın Üniversitesi, 2 alanda dünyada ilk 300 sıralamasına girdi
Bartın Üniversitesi, 2 alanda dünyada ilk 300 sıralamasına girdi
Bursaspor son 3 sezon averajını düzeltemedi
Bursaspor son 3 sezon averajını düzeltemedi
Milli pentatloncu İlke Özyüksel'den Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Milli pentatloncu İlke Özyüksel'den Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Edirne'de Balkan Tohumcular Birliği kuruldu
Edirne'de Balkan Tohumcular Birliği kuruldu
Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı
Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı
20'ye yakın cami yıkılmıştı! Etiyopya İslam Konseyi, Müslümanları sükunete çağırdı
20'ye yakın cami yıkılmıştı! Etiyopya İslam Konseyi, Müslümanları sükunete çağırdı
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu! Payitaht Abdülhamit'ten Meclis yönetimine transfer
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu! Payitaht Abdülhamit'ten Meclis yönetimine transfer
Bordeaux-Rodez maçı taraftarın futbolcuya saldırması nedeniyle tatil edildi!
Bordeaux-Rodez maçı taraftarın futbolcuya saldırması nedeniyle tatil edildi!
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Mehmet Şimşek ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı! Sanki Şimşek Finans Peygamberi...
Mehmet Şimşek ne kadar abartıldı, ne kadar parlatıldı! Sanki Şimşek Finans Peygamberi...
İzmir'de PKK'ya operasyon: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!
İzmir'de PKK'ya operasyon: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!