BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Taksim'de yürekler ağza geldi! 600 watt elektriğe rağmen aldırış etmedi

İstanbul Taksim'de yürekler ağza geldi! 600 watt elektriğe rağmen aldırış etmedi

Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

Abone ol

Dün akşam İstanbul genelinde yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı. Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi. Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak
Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...
'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...
'Kumpaslar elinizde patlayacak' diyen Muharrem İnce CHP'ye demediğini bırakmadı: Böyle kafa olur mu?
'Kumpaslar elinizde patlayacak' diyen Muharrem İnce CHP'ye demediğini bırakmadı: Böyle kafa olur mu?
Antalya'da ilginç anlar! Yangın çıkan binanın penceresinde elindeki ayetli tabloyla dua etti
Antalya'da ilginç anlar! Yangın çıkan binanın penceresinde elindeki ayetli tabloyla dua etti
Berkan Karabulut kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Berkan nereli?
Berkan Karabulut kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Berkan nereli?
Ankara'da hayatı kabusa döndü! 11 yıldır sürüyor: 150 yaşına kadar yaşasam hiç bitmeyecek
Ankara'da hayatı kabusa döndü! 11 yıldır sürüyor: 150 yaşına kadar yaşasam hiç bitmeyecek
Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı
Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı
Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?
Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu