BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Hükümet ekonominin kontrolünü kaçırdı

Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Hükümet ekonominin kontrolünü kaçırdı

Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var. Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık" yanıtını verdi.

'Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyor'

Babacan ile bir vatandaş arasında şu diyalog yaşandı:

Vatandaş: Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?
Babacan: Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var.
Vatandaş: ‘Çocuğunuz üniversiteye gitmesin’ diyorlar. Cahil mi kalacak?
Babacan: Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.
Vatandaş: Kadın çocuğunu okutamıyor.
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak
Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...
'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...
'Kumpaslar elinizde patlayacak' diyen Muharrem İnce CHP'ye demediğini bırakmadı: Böyle kafa olur mu?
'Kumpaslar elinizde patlayacak' diyen Muharrem İnce CHP'ye demediğini bırakmadı: Böyle kafa olur mu?
Antalya'da ilginç anlar! Yangın çıkan binanın penceresinde elindeki ayetli tabloyla dua etti
Antalya'da ilginç anlar! Yangın çıkan binanın penceresinde elindeki ayetli tabloyla dua etti
Berkan Karabulut kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Berkan nereli?
Berkan Karabulut kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Berkan nereli?
Ankara'da hayatı kabusa döndü! 11 yıldır sürüyor: 150 yaşına kadar yaşasam hiç bitmeyecek
Ankara'da hayatı kabusa döndü! 11 yıldır sürüyor: 150 yaşına kadar yaşasam hiç bitmeyecek
Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı
Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı
Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?
Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli Survivor Ardahan evli mi?
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu
Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı! Resmen duyurdu