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Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Tunceli'de bir kez daha görüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Tunceli'de bir kez daha görüldü

Son zamanlarda Tunceli'nin Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, şaşkınlık yaşarken ağa takılan balığı yeniden göle bıraktı.

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Son zamanlarda Tunceli'nin Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti.

Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, "Balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı yeniden suya bıraktım" dedi.

Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.
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