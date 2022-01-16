Naci Görür'den Ege depremi sonrası korkutan uyarı! Etkileme potansiyeli var 1999'da da olmuştu!

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler için deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür 1999'da olanları hatırlatarak Marmara Depremini tetikleyebileceğini söyledi.

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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün Gökçeada açıklarında gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremi yorumladı. Görür, depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı ve alttaki görseli paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125 kilometre olarak ölçüldü.