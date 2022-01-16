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Arnavutluk'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutluk'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetine icabetle 17 Ocak 2022 tarihinde Arnavutluk'u ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

2019 yılında Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Ethem Bey Cami'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisine hitap edecek.

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