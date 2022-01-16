Gökhan Keser sevgilisi var mı? Survivor Gökhan şarkıları hangisi

Gökhan Keser, Survivor 2022 yarışmacılarından biri oldu. All Star’a katılan Gökhan Keser daha önce katıldığı Survivor’da başarılı bir performans sergilemiş ve ikinci olmuştu. Başarılı isim yeni sezonda Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında, nereli?

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TV8 ekranlarının en sevilen uzun soluklu yarışma programı Survivor başladı. 2022 Survivor All Star'da, önceki yarışmalarda dikkat çeken isimler adada boy gösterecek. Geçmiş senelerde Survivor olma yolunda tüm çabasını ve hırsını ortaya koyan yarışmacılardan en başarılı olanların ve en sevilenlerin bir araya getirildiği kadroda 2014 yılında Survivor'a damgasını vuran Gökhan Keser de yer alıyor. Peki Gökhan Keser kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Gökhan Keser aslen Rizelidir. 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta 'Miss & Mr Model 2004' yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında 'Best Model Of Turkey 2005” te Turkiye 2. si seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.

Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek 'Manhunt Internationel 2006 3.' 'Manhunt Internationel Mr. Photogenic' unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda 'Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.

Elde ettiği başarılarla beriberi, gelen teklifler arasından 2006 yılında Atv'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Hemen akabinde 2007 senesinde en başından beri yapmak istediği tek iş ve en büyük hedefi olan, müzikal kariyeri için albüm çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarına devam ederken 2008'de Zerrin Özer'in 'Ömür Geçiyor' albümünün vokallerinde de bulundu.2

008 yılında 'Hepsi' grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı 'Kayıp Çocuklar Cenneti' isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Tanıtımları sinema salonlarında da dönen bu Film yapımcılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı yarım kaldı ve vizyona giremedi.

Gökhan Keser Albümleri



2011 – Hadi Ordan (Sıla’yla düet)

2012 – Gökhan Keser

2014 – Hiç Vaktim Yok