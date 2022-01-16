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ABD bu belgeleri konuşuyor! Dr. Anthony Fauci'nin mali kayıtları ortaya çıktı

ABD bu belgeleri konuşuyor! Dr. Anthony Fauci'nin mali kayıtları ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbı danışmanı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin mali kayıtları ABD'nin gündemine bomba gibi düştü.

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Salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbı danışmanı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bir kez daha gündemde. Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, hakkında ortaya atılan yeni iddialar ile ilgili.

Geçtiğimiz günlerde bir oturumda Fauci ile tartışan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, Fauci'nin mali kayıtlarını yayınladı. Söz konusu oturumda Fauci'ye bu yönde sorular yönelten ve Fauci'nin mikrofonun azizliğine uğrayarak 'aptal' dediği Marshall, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Fauci'nin daha önce yayınlanmamış mali açıklamalarına ulaştım. Dr. Fauci, ifşaatlarının kamu tarafından kolayca erişilebilir olması konusunda tamamen dürüst değildi, bu yüzden onları şimdi yayınlıyorum."

Marshall, Fauci'nin pandemi döneminde mali kar sağladığını da öne sürdü. 

Kayıtlar Başkan Joe Biden'den daha fazla kazanan ve ülkedeki en yüksek ücretli federal çalışan olan Fauci'nin ve Ulusal Sağlık Enstitülerinde (NIH) çalışan eşinin toplam 10.4 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu gösteriyor.

ABD başkanları yılda 400 bin dolar kazanırken yaklaşık 435 bin dolar kazanan Fauci, ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanı olarak dikkat çekiyor.

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