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HDP kongresinde skandal! Erdoğan'a hakaret edip terörist başını övdüler

HDP kongresinde skandal! Erdoğan'a hakaret edip terörist başını övdüler

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Batman'daki kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları atıldı.

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Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Batman'daki kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuştu.

Pervin Buldan, "AK Parti, HDP için, 'Siyasi bir teröristtir' ifadesinin kullandı. Ondan geri kalmayan küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Demokrasinin yüz karasıdır" diyerek birbirleriyle yarışmaya başladılar. Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır" açıklamasında bulundu.

Buldan, "Sevgili halkımız bunun için de bir an önce sandıkların gelmesi, ülkenin bir erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

Buldan'ın konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganları atıldı.
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