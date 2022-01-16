Survivor Anıl Berk Baki yaşı kaç sevgilisi var mı? Survivor Anıl boyu ve kilosu kaçtır?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki araştırılıyor. Gönüllüler takımında dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Anıl Berk Baki bu yılın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Anıl kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında, nereli?

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Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2022 başladı. All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak olan Survivor'da Anıl Berk Baki yer alıyor. Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yarışan Anıl Berk Baki'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Anıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Anıl Berk Baki hakkında merak edilenler...

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur.

Anıl Berk Baki 1.80 boyunda 84 kilo ağırlığındadır.

Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri.

Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve 'Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir' sloganıyla dikkat çeken Anıl Berk Baki, başlangıçtaki Gönüllüler takımı içinde Kıbrıs'a gitmeyi başaran tek isim olmuştu.