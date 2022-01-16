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Yasin Obuz sevgilisi var mı? Survivor Yasin boyu ve kilosu kaç

Yasin Obuz sevgilisi var mı? Survivor Yasin boyu ve kilosu kaç

Survivor Yasin olarak son dönemde adını duyuran isim, MasterChef Türkiye'de de yemekleri ile öne çıkmıştı. Survivor 2022 kadrosuna dahil edilen Yasin Obuz'un Survivor All Star'da göstereceği performans merak konusu. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Yasin Obuz merak ediliyor. Daha önce MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yasin Obuz, Survivor 2019 sezonuna katılmış, zaman zaman yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla adından söz ettirmişti. Yasin Obuz'un 2022 Survivor All Star performansı merak konusu. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz hakkında merak edilen bilgiler...
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Yasin Obuz kimdir: 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

İlk olarak MasterChef 2019 sezonuyla adını duyuran Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmış ve zorlu yarışmada uzun süre kalmayı başarmıştı.

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