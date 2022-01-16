Survivor Berkan sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kimdir aslen nereli?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Berkan Karabulut araştırılıyor. Fitness eğitmeni olan Berkan Karabulut, yedeklerden katıldığı Survivor 2020’de performansıyla ile adından çokça söz ettirmişti. Peki, Berkan Karabulut kimdir, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk kaç yaşında, aslen nereli? İşte Survivor Berkan hayatı hakkında...

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Survivor Berkan kimdir? Sorusu araştırılıyor. Ekranların fenomen yarışması Survivor yarın TV8 ekranlarında başlıyor. Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yarışan Berkan Karabulut'un hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Berkan Karabulut'un hayatı, yaşı ve biyografisi

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir.

İstanbul’un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.

2013 senesinde fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yapmıştır. Daha sonra da tanıdığı biri ile ortaklık yapmış ve İstanbul Kuruçeşme‘de spor salonu açmıştır. Berkan Karabulut, 25 Aralık 2015 tarihinde kendi spor stüdyosunu kurmuştur.

2020'ye damga vurmustu: 6 Şubat 2020 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan “Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler” yarışma kadrosuna yedek oyuncular arasında dahil olmuştur. Sonrasında Gönüllüler takımına geçen yarışmacı, sezonu dördüncü olarak bitirdi.

Berkan evli mi bekar mı: Survivor yarışmacılarının özel hayatları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor Berkan Karabulut, bekardır. Fakat Lale Zuzanna Onuk ile ilişkisi yaşamaktadır.