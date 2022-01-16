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Hikmet Tuğsuz evli mi sevgilisi var mı Survivor Hikmet ne iş yapar?

Hikmet Tuğsuz evli mi sevgilisi var mı Survivor Hikmet ne iş yapar?

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 Türkiye kadrosunda olan Hikmet Tuğsuz, 2019'daki yarışmada başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek gören Survivor Hikmet hakkında merak edilenler...

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Survivor 2022'de yarışacak isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz. 2019'da Survivor'da boy gösteren ve oldukça başarılı bir yarışma geçiren Hikmet Tuğsuz, yeni sezon öncesi ilk bölümden gündem oldu. Peki Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Hikmet'in biyografisi...

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı.

Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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