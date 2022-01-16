Alanyaspor konuk olduğu Altay'ı rahat geçti

Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, konuk olduğu Altay'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 32 puanla 8. sırada yer bulan Alanyaspor, 22. haftada Hatayspor'u ağırlayacak. 18 puanla 18. sırada kalan Altay ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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Karşılaşmanın 1. dakikasında sol taraftan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Murat Akça'nın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Marafona son anda kornere uzaklaştırdı. Üst üste kullanılan ikinci kornerde bu sefer ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

12. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kazımcan Karataş'ın dokunamadığı topu kaleci Marafona kontrol etti.

26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Eduardo, Efecan Karaca'dan aldığı topu ortaladı. Ceza sahası içindeki Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Novais'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lis'ten dönen topu takip eden Emre Akbaba'nın vuruşunda Lis meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırmayı başardı.

45+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan yaptığı ortada Thaciano'nun kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

İlk 45 dakikalık bölüm Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Altay'da sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada Borja'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de pozisyonda Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

90+3. dakikada İbrahim Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı.

Alanyaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Altay: 0 - 2: Alanyaspor

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Altay: Lis, Thiam (Dk. 70 İbrahim Öztürk), Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 Rodriguez), Kappel, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Paixao), Kazımcan Karataş, Pinares, Bamba (Dk. 70 Deniz Kadah)

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 86 Mevlja), Fatih Aksoy, Borja (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 86 Milunovic), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Davidson (Dk. 76 Candeias), Novais, Eduardo​​​​​​​ (Dk. 70 Oğuz Aydın)

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 81 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Naderi, Dk. 61 Lis, Dk. 64 Thaciano, Dk. 77 Paixao (Altay), Dk. 89 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)