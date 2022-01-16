Hatayspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile ilk maçına çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 27 puanla 13. sırada kalan Galatasaray, 22. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 35 puana ulaşarak 3. sıraya yükselen Hatayspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.Abone ol
6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.
43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf topu filelerle buluşturdu: 1-1
45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde bitirdi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı.
62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
82. dakikada VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Erkan Özdamar, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun yüzüne doğru kafasıyla müdahale eden Taylan Antalyalı'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.
90. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, Galatasaray kalecisi İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2
Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Hatayspor: 4 - 2 :Galatasaray
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 89 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 76 Kahraba), Lobjanidze, Saint Louis, Diouf
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau (Dk. 81 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 81 Atalay Babacan), Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Aytaç Kara)
Goller: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 45+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 43 Diouf (P) Dk. 62 Kamara, Dk. 79 ve 90 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 15 Alpaslan Öztürk, Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 37 Boey Dk. 45 Ömer Bayram (yedek kulübesinde) Dk. 47 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 25 Adekugbe, Dk. 27 Saint Louis, Dk. 37 Kamara, Dk. 68 Fatih Kurucuk. (Atakaş Hatayspor)