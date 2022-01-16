Cesur kostümüyle sınır tanımayan Gülşen meydan okudu: İzzet Yıldızhan artık uyuyamaz artık
Son dönemde şarkıları kadar iddialı sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda giydiği transparan kıyafetle yine gündem oldu.
İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.
Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" demişti.
"Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var" diyen Yıldızhan "Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri." diye konuşmuştu.
Yıldızhan "Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.