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Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu

Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından Fatih Terim yeniden gündem oldu

Galatasaray'ın Hatayspor mağlubiyetinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken Fatih Terim yeniden gündeme oturdu.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hatayspor'un konuğu oldu. Çekişmeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar 4-2 mağlup oldu.

Galatasaray'da alınan mağlubiyetin ardından yönetim yeniden topun ağzına geldi. Taraftarlar sosyal medyada yönetimi istifaya çağırırken Fatih Terim, Twitter'da gündem oldu.

Domenec Torrent ise aldığı mağlubiyette yaptığı taktik hata nedeniyle taraftarların tepkisini topladı.

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