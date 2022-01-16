Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haziran 2023 vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına telefonla katıldı. Erdoğan, Haziran 2023 vurgusu yaptı seçimlerin önemli bir sınav olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2023'ün kendileri için önemli bir sınav olduğunu söyledi. Erdoğan, Sinop il teşkilatından ana muhalefetin bugüne kadar yakaladığı imkanları bir daha vermeyeceğine inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına telefonla katıldı. Sinop'u kendisinin de çok özlediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Haziran 2023, bizim çok önemli bir sınav. Bu sınavı Sinop'ta bugüne kadar gerçekleşen seçimlerin çok daha üstünde bir heyecanla, hazırlıkla gerçekleştirecek ve Sinop'ta, özellikle bu ana muhalefete artık, bugüne kadar yakaladığı imkanları vermeyeceğinize inanıyorum. Sinop'a zaten bugüne kadar ana muhalefetin belediyelerinin vermiş olduğu en ufak bir hizmet yok. Ne hizmet verilmişse bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak bizler verdik. Bundan sonra da vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunu zaten biliyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Başarırsa AK Parti başarır. Bugüne kadar nasıl bu hizmetleri başardıysak bundan sonra da yine bu hizmetleri AK Parti olarak bizler başaracağız. Hep birlikte el ele vererek ana kademe olarak, kadın kolları, gençlik kolları olarak daha çok gayret, daha çok çalışarak inşallah bu işi başaracağız."