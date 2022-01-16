Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Semra Güzel'in bir terörist ile çekilmiş fotoğraflarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, ilgili milletvekiliyle birlikte 14 kişi hakkında gerekli adımların atıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li vekilin terörist ile fotoğraflarının çıkmasıyla ilgili gereken adımların atıldığını söyledi. Erdoğan, ilgili milletvekiliyle birlikte 14 kişinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gereken adımların atıldığını belirtti.

Erdoğan'ın dün Aydın'da, Adnan Menderes Müzesi'nde gerçekleştirilen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ndeki konuşması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca paylaşıldı.

Bir teröristin cep telefonundan çıkan fotoğraflarla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Erdoğan şöyle konuştu:

"Ne demek sorulur mu bu?! Adımlarımızı attık zaten, biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik ve hemen müracaatımızı yaptık. Ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var. Ve süratle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili adımlar atıldı. Hatta bu kişi -ismini anmamıza gerek yok- sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk"