TV8 2. Sayfa canlıda İzzet Yıldızhan'dan 'Türkiye'de türkü dinlenmiyor' diyen Ertuğrul Özkök'e 'ötekileştirme' çıkışı

İzzet Yıldızhan: Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın, aileler sizi seyrediyor

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son dönemde magazinde de sıklıkla gündeme gelen 'cesur dekolteli sahne kostümleri'yle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yıldızhan, sahne kostümleriyle konuşulan şarkıcıları topa tuttu. Yıldızhan, "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Çocuklarımız sizi izliyor. Biraz kendinize saygı duyurun" dedi. Bu açıklamaların ardından İzzet Yıldızhan'a hem ünlü isimlerden hem de sosyal medyadan tepki yağdı.