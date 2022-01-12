TV8 2. Sayfa canlıda İzzet Yıldızhan'dan 'Türkiye'de türkü dinlenmiyor' diyen Ertuğrul Özkök'e 'ötekileştirme' çıkışı
TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan İzzet Yıldızhan 'Sahneye külotla çıkmayın" açıklamasının ardından yazar Erturğul Özkök'ün kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan 'Sahneye külotla mayoyla çıkmayın" çıkışının ardından gelen tepkilere karşı kendisini savundu. 11 Ocak Salı günü 2. Sayfa yayınına katılan gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök'ün 'İzzet Yıldızhan'ın Spotify'de en çok dinlenen şarkısı Delilo. Başka da bir işi ön plana çıkmıyor. Türkiye adına açıklama yapamaz. Artık Türkiye'nin milli müziği türkü değil, türkü dinlenmiyor, pop müzik dinleniyor" demesinin ardından, Yıldızhan bugünkü 2. Sayfa canlı yayınında Özkök'e "Ben neredeyim sen neredesin, geride kaldın" diyerek Özkök'ün kendisini 'ötekileştirdiğini' ifade etti.
İzzet Yıldızhan: Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın, aileler sizi seyrediyor
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son dönemde magazinde de sıklıkla gündeme gelen 'cesur dekolteli sahne kostümleri'yle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yıldızhan, sahne kostümleriyle konuşulan şarkıcıları topa tuttu. Yıldızhan, "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Çocuklarımız sizi izliyor. Biraz kendinize saygı duyurun" dedi. Bu açıklamaların ardından İzzet Yıldızhan'a hem ünlü isimlerden hem de sosyal medyadan tepki yağdı.
İzzet Yıldızhan 'Ben Hande Yener'i kastetmedim' dedi
TV8 canlı yayınına konuk olan İzzet Yıldızhan, "Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın" çıkışına Hande Yener'den, geçmişte adının karıştığı skandal olayları kastederek 'Google geçmişi sildir, B12 kullan' cevabına "Ben Hande Yener'i, Gülşen'i, Hadise'yi kastetmediğini, bu isimlerin nasıl giyindiğini dahi bilmediğini iddia ederek sunucular Müge ve Gülşen'i çok şaşırttı.
İzzet Yıldızhan'dan Ertuğrul Özkök'e: Sen para saymayı biliyor musun?
Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök'ün dünkü 2. Sayfa yayınında kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren İzzet Yıldızhan, "Siz para saymayı bilir misiniz? 700 kişiyi istihdam ediyorum, paramı bankaya koymadım, insanların faydası için kullanıyorum, 3000 kişinin hayatına dokunuyorum. Siz ne yapıyorsunuz, kaç kişiyi çalıştırıyorsunuz yanınızda? 2? 3? Ertuğrul Özkök sen geride kaldın ben ilerideyim... Ben aslan gibi ilerideyim, sen geride kaldın. Sen neredesin ona bak... Senin siyasi görüşünü, duruşunu biliyoruz" diye yorum yaptı.