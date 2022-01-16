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İstanbul'da viski satışı rekoru kırıldı

İstanbul'da viski satışı rekoru kırıldı

Türkiye sınırları içinde en pahalı viski satışı rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı'nda Japonların ürettiği yıllık bir viski 7 milyon 889 bin 886 TL'ye satıldı.

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İSTANBUL Havalimanı'nda 55 yıllık bir viski 488 bin euroya alıcı buldu. Çinli bir müşteri tarafından alınan viski için mağazaya günün kuruyla 7 milyon 889 bin 886 TL ödendi.

Unifree’nin gümrüksüz mağazasında Aralık ayında vitrine konulan şişeden dünyada sadece 200 adet olduğu için mağazanın müşterileri teklif vermeye davet edildi. Sekiz müşteriden en yüksek fiyatı veren, şişeyi aldı.

Viskiyi üreten firma şimdiye kadarki en yaşlı viskisi olan 55 yıllığını 2020’de Tokyo Olimpiyatları onuruna 100 şişe çıkarmış, Japonya’daki bir piyango şirketi üzerinden piyasaya sürmüştü. Viski kapışılınca ikinci 100 şişelik partinin bir bölümü havalimanlarına da verildi.

Firmanın elindeki en yaşlı fıçılardan şişelenen 55 yıllık single malt viski, Japon Mizunara meşesinden yapılmış ve Suruga cilası ile kaplanmış özel yapım bir kutuda satılıyor. Kristal şişesinin üzerine oyulmuş 55 harfleri, kumlama tekniğiyle altın tozu ile kaplanıyor. Şişenin ağzı el yapımı Echizen washi kâğıdına sarılmış ve Kyoto’nun geleneksel bir elişi olan Kyo-kumihimo örgülü iple bağlanıyor.

Öte yandan aynı viski Amsterdan Schipol havalimanı gümrüksüz mağazasında da müzayede ile satılıyor, 2 Şubat’ta sona erecek arttırma için şimdiden verilen 19 teklifle fiyat 681 bin avroyu bulmuş durumda.

 

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