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Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire Emel Yüce'den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi.

Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesine gönderilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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