İzzet Yıldızhan'dan Gülşen, Hande Yener ve Hadise'ye 'külotla sahne çıkmayın' çıkışı

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, sahne kostümleriyle konuşulan şarkıcıları topa tuttu. Yıldızhan, "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Biraz kendinize saygı duyurun" dedi.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son dönemde magazinde de sıklıkla gündeme gelen 'cesur dekolteli sahne kostümleri'yle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yıldızhan, sahne kostümleriyle konuşulan şarkıcıları topa tuttu. Yıldızhan, "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Çocuklarımız sizi izliyor. Biraz kendinize saygı duyurun" dedi. Son dönemde mayolu sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hande Yener, İzzet Yıldızhan'a geçmişte adının karıştığı skandalları işaret ederek, kişisel Instagram hesabından çarpıcı bir gönderme yaptı.