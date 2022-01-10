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SPOR

TRT'yi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu spor haberlerini sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TRT Spor'da haber bültenini sundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TRT'yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kameralar karşısına geçti.

Ziyarette stüdyoya da giren Gençlik ve Spor Bakanı, spor bültenindeki haberleri izleyicilere aktardı.

Bakan Kasapoğlu, TRT Spor'da yayınlanan 16.00 haber bülteninin spikerliğini yaptı.

Bültenin ardından TRT Spor haber merkezini ziyaret eden Kasapoğlu, TRT çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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