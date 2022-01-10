Mehmet Sekmen 'ben ekonomistim' deyip öyle bir altın önerisi getirdi ki olay olur

ERZURUM Belediye Başkanı Sekmen katıldığı televizyon programındaki altın önerisiyle gündeme oturdu. Mehmet Sekmen 'ben ekonomistim' deyip "Ziynet eşyaları devlet kontrolünde kasaya konulsun" önerisinde bulundu.

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Haber Global'de katıldığı programda şaşırtan bir altın önerisinde bulundu. "Ben ekonomistim" diyen Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kur garantili TL mevduat sistemini de Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye öneren kişilerden biri olduğunu söyledi. Mehmet Sekmen'in altınla ilgili önerisi de devletin vatandaşın elindeki altınları toplayıp kasaya koyması yönünde. Mehmet Sekmen önerisini şöyle dile getirdi:

-"Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde.

-O süre içerisinde devlet bu takıları teminat olarak tutulsun. Kadının bir düğünde bir ihtiyacı varsa gelip alsın o süre izinli sayılsın tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek."