ABD'de 19 katlı apartmanda yangın 9'u çocuk 19 ölü

ABD'nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9'u çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

New York İtfaiye Teşkilatından (FDNY) bir yetkili ile bir şehir yetkilisi tarafından doğrulanan can kaybının artmasından endişe ediliyor.

FDNY Komiseri Daniel Nigro, yangında aralarında çocukların da bulunduğu en az 63 kişinin yaralandığını ve 32'sinin hayati tehlikesi olduğunu ifade etti.