BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
YEREL

Rize'de yaşandı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı

RİZE’de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan vatandaşın uğraşı görenlere kahkaha attırdı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Rize’de yaşayan Semih Kazdal isimli vatandaş arkadaşları ile sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdiven koltuklarına yaslandı. Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verdi. Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TOGG'un Gemlik'teki fabrika inşaatının 3 yıllık hızlandırılmış videosu ilgi çekti
TOGG'un Gemlik'teki fabrika inşaatının 3 yıllık hızlandırılmış videosu ilgi çekti
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı
Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı
Teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü 7 kişi öldü o anların görüntüsü dehşete düşürdü
Teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü 7 kişi öldü o anların görüntüsü dehşete düşürdü
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı
Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma
Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayına bağlanıp Kılıçdaroğlu'na cevap verdi
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayına bağlanıp Kılıçdaroğlu'na cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu: Kapı açık olsa da MEB'e girmeyecektim
Kemal Kılıçdaroğlu: Kapı açık olsa da MEB'e girmeyecektim