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Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm fragmanı

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Kıbrıs Zafere Doğru'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kıbrıs Zafere Doğru 14 Ocak 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

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