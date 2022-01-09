BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
MEDYA

Annemizi Saklarken 6. bölüm fragmanı

Annemizi Saklarken dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Annemizi Saklarken'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Annemizi Saklarken 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı Star'da...

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D. Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acun Ilıcalı'ya Hull City-Everton maçında büyük ilgi
Acun Ilıcalı'ya Hull City-Everton maçında büyük ilgi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
HDP'li Semra Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları ortaya çıktı
HDP'li Semra Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, MEB'e kapı açık olsa da girmeyecektim
Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, MEB'e kapı açık olsa da girmeyecektim
Galatasaray taraftarından Fatih Terim ve yönetim aleyhinde tezahürat
Galatasaray taraftarından Fatih Terim ve yönetim aleyhinde tezahürat
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 40 kilo verdi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 40 kilo verdi
Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda yeni gelişme
Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda yeni gelişme
CHP'den "5-11 yaş grubu aşılansın" çağrısı
CHP'den "5-11 yaş grubu aşılansın" çağrısı
Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu
Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu