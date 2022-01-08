Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Patronaj Türkiye'dir bahaneyle işgal ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Türk devletlerinin patronajı olarak görülen devletleri Türkiye ve Kazakistan olduğunu söyledi ve Kazakistan'ın hayat ve petrol pahalılığı gibi nedenlerin bahane edilerek Kazakistan’ın işgal edildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener’in konuşmacı olarak katıldığı “15 Temmuz’u Unutturmayacağız” konulu konferans düzenlendi. 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kaymakam Adayı Özlem Doğan, Kurum Müdürleri, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konferansına başlayan Şener, 15 Temmuz 2016 gecesinin bir darbe girişimi değil bir işgal girişimi olduğunu vurgulayarak bu menfur işgal girişiminin Cumhurbaşkanının önderliği, aziz milletin iradesi ve cesaretiyle bertaraf edildiğine dikkat çekti.

Her ülkenin demokrasi ve bağımsızlık için bir bedel ödediğini ifade eden Şener, “Ama biz 15 Temmuz’u ikinci milli mücadele olarak gördük. 15 Temmuz aynı zamanda bir demokrasi mücadelesinde şehitlerin verilerek kazanılmış bir demokrasi hakkıydı” dedi.

“Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır”

Kazakistan'da altı gün önce akaryakıt zammının protesto edildiği gösteriler ile ilgili konuşan Şener, “Türk devletleri birliklerini yeni oluşturdu. Bu birlik oluştuktan sonra bunların patronajı olarak görülen devletleri Türkiye ve Kazakistan’dır. Gaz parasıdır, pazar ücretlerinin artırılması bahane edilerek bugün Kazakistan işgal ediliyor. 30 yıllık yeni Sovyet boyunduruğundan kurtulmuş, kendi zenginliğine, kültürüne, değerlerine yönelmiş devleti yeniden o sığ, anlamsız cendereye yeniden almak istiyorlar. Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır.

Türk Devletleri Topluluğu kurulduktan sonra buna karşı bir takım menfi süreçler yaşandı. Bunların bir kısmı uluslararası sistemin öngördüğü nezaket kuralları içerisinde oldu ama bir kısmı bugün şahit olduğumuz gibi kaba kuvvetin müdahale ettiği alalar haline geldi. Buradan da bu millet alın akıyla çıkacaktır. Bizim hedefimiz bütün insanlığın refahı, mutluluğu ve barış içerisinde yaşaması içindir” diye konuştu.

Konferans Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener’in katılımcıların sorularını cevaplaması ve Vali Fuat Gürel tarafından hediye takdimi ile sona erdi.