Kuran'dan 'Bakara' mesajı veren Gonca Vuslateri'den Cübbeli Ahmet'ten uyarlanan 'öp beni yut beni' şarkısıyla dans

Kuran okumaya başladığını duyurarak 'Bakara' suresi ile imalı bir paylaşım yapan Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'öp beni yut beni şap beni şup beni' sözlerinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştı.

Kuran-ı Kerim okumaya başladığını kişisel Instagram hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, 17-25 Aralık döneminin AB Bakanı Egemen Bağış'ın gazeteci Metehan Demir ile arasında geçen “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” sözlerine atıfta bulunarak, Kuran okumaya başladığında ilk baktığı surenin Bakara suresi olduğunu belirterek “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullanmasıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncu, bu çok konuşulan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaparak dikkat çekti. Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından 'öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni, manyak manyak işler' söz öbeğinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştığı videosuyla sosyal medyayı salladı.

''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni" şarkısında dans

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasında geçen ve sosyal medyada viral olan ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Manyak manyak işler'' sözlerinden uyarlanan şarkı eşliğinde ilginç figürlerle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.