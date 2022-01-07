BIST 2.035
DOLAR 13,85
EURO 15,71
ALTIN 798,35
MAGAZİN

Kuran'dan 'Bakara' mesajı veren Gonca Vuslateri'den Cübbeli Ahmet'ten uyarlanan 'öp beni yut beni' şarkısıyla dans

Kuran okumaya başladığını duyurarak 'Bakara' suresi ile imalı bir paylaşım yapan Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'öp beni yut beni şap beni şup beni' sözlerinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştı.

Kuran-ı Kerim okumaya başladığını kişisel Instagram hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, 17-25 Aralık döneminin AB Bakanı Egemen Bağış'ın gazeteci Metehan Demir ile arasında geçen  “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” sözlerine atıfta bulunarak, Kuran okumaya başladığında ilk baktığı surenin Bakara suresi olduğunu belirterek “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullanmasıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncu, bu çok konuşulan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaparak dikkat çekti. Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından  'öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni, manyak manyak işler' söz öbeğinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştığı videosuyla sosyal medyayı salladı. 

''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni" şarkısında dans

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasında geçen ve sosyal medyada viral olan ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Manyak manyak işler'' sözlerinden uyarlanan şarkı eşliğinde ilginç figürlerle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener: Öyle bir şamar gitti ki sesi Türkiye'den duyuldu
Meral Akşener: Öyle bir şamar gitti ki sesi Türkiye'den duyuldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali'ne katıldı: Sanat adı altında ahlaksızlığı normalleştirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali'ne katıldı: Sanat adı altında ahlaksızlığı normalleştirdiler
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'de
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'de
Beylikdüzü Belediyesi'nin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu katıldı
Beylikdüzü Belediyesi'nin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu katıldı
TV8 MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten 'akraba' torpilli denilen Dilara Başaran'dan ağlatan veda mesajı
TV8 MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten 'akraba' torpilli denilen Dilara Başaran'dan ağlatan veda mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 milyon yıllık fosili incelede
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 milyon yıllık fosili incelede
Rasim Ozan Kütahyalı 'Türkiye'de yakında kaos olacak' ve "seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek" dedi
Rasim Ozan Kütahyalı 'Türkiye'de yakında kaos olacak' ve "seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek" dedi
FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan'dan 'Maske Kimsin Sen'e 'Kubrick' eleştirisi viral oldu!
FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan'dan 'Maske Kimsin Sen'e 'Kubrick' eleştirisi viral oldu!
Bayburt'ta buz kütlesini sal gibi kullandı Çoruh Nehri'nde gezdi korku dolu anlar kamerada
Bayburt'ta buz kütlesini sal gibi kullandı Çoruh Nehri'nde gezdi korku dolu anlar kamerada