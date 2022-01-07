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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali'ne katıldı: Sanat adı altında ahlaksızlığı normalleştirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe 2. Yeditepe Bienali’ne katıldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan medya mecraları üzerinden kültür sanat içerisine yerleştirilen sanat adı altındaki sapkınlık, ahlaksızlık mesajlarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeditepe Bienali'ne katılarak sanat adı altında yapılanları eleştirdi.  Erdoğan 'Her türlü sapkınlığı ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme hayatımızın normal parçası haline getirmeye çalışan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bienal kataloğunda da yer alan bir Nasreddin Hoca hikayesi anlatmak istiyorum. Hikaye şöyle, kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin Hoca'ya komşuları da yardıma gelir. Komşularından biri ne kaybettiğini sorar. Hoca mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu nerede kaybettiğini sorunca avluda cevabını verir. Öyleyse neden burada arıyorsun diye sorulunca hocanın cevabı ibretliktir 'Avlu karanlık burası aydınlık bu yüzden kapıda arıyorum' der. Bize düşen görev medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek orada aramaktır.

- Şayet kendi coğrafyamızda kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerlerimizi Nasreddin Hoca hikayesinde olduğu gibi başka yerlerde ararsak vaktimizi kaybetmiş oluruz.

- İyi olan güzel olan her şeyi almak bulmak daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan miraslardan biridir.

Medyadan boca edilen batı menşeili mesajlar...

- Sergilenen eserlere baktığımızda oradaki güzelliği başka hiçbir yerde bulamadığımızı fark edeceğiz. Halbuki günümüzde sıkça karşılaştığımız üzere insanın esfel-i safilin tarafına hitap eden sanat ürünlerinden aynı latif duyguları hissedemezsiniz. Medya mecraları üzerinden dünyaya boca edilen batı menşeili kültür sanat içerisine özenle yerleştirilen mesajların amacı var masum olmadığı açıktır. Her türlü sapkınlığı ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme hayatımızın normal parçası haline getirmeye çalışan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız.

- Batı dilinde 'art' kelimesiyle karşılanan 'sanat' kavramı Latince düzenlemek kökünde gelirken, Arapça'da sanat 'yapmak, etmek' kökünden türemiştir. Düzenlemek ile yapmak arasındaki fark bize bu iki medeniyetin bize hayatı algılama biçimini gösterir. Düzenlemek var olan şeyi yeniden oluşturmayı ifade ederken, yapmak ulvi bir eyleme atıfta bulunmaktır. Bizim inancımızda insan Rabbinin eseridir. Böyle olduğu için eşsiz kabiliyetleri vardır. Sanat Allah'ı aramakmış meğer, der üstad. 

- Allah güzeldir güzel olanı sever, anlayışını şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak anlayabiliriz. Buraya bir yabancı gelip İslam nedir diye sorduğunda lafzi anlatımın dışında işaret edebileceğimiz örnek Süleymaniye Camii olacaktır. Elbette Sultanahmet Camii olacaktır. Aynı şekilde özgün eserler nedir diye sorulduğunda yöneleceğimiz yer Yeditepe Bienali'nde sergilenen eserler olacaktır. 

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