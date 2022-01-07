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Gaziosmanpaşa'da yürekler ağza geldi! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

 GAZİOSMANPAŞA'dan son gelen görüntü yürekleri ağza getirdi. Evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük çocuğun 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 15 numaralı binanın 2 numaralı dairesinde oturan 5 yaşındaki C.M.K. henüz bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, C.M.K.'nin 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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