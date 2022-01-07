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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon! 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı

 ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda ekipler adreslere baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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