Kazakiskan'da neler oluyor? Rusya askeri yola çıktı göstericilere silah dağıtılıyor

2022'yi büyük zamlarla karşılayan Kazakistan halkı son birkaç gündür ülkenin büyük kentlerinde sokaklara dökülmüş durumda. Kazakistan Rusya'dan yardım istedi, Putin askerleri gönderdi.

KAZAKİSTAN'daki eylemler LPG fiyatlarının iki katına çıkması üzerine başlarken birçok yerde polis ve askerlerin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Eylemciler ülkenin en büyük kenti Almatı'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu basarak ateşe verdi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken yetkililer kentte olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eylemlerden dolayı "terörist çeteleri" sorumlu tutarken müttefiklerinden askeri yardımının gerekli olduğunu söyledi. Bu çağrı üzerine Rusya harekete geçti. Rusya askeri birliklerinin yola çıktığına dair görüntüler gelmeye başladı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, ülkedeki eylemler sırasında 8 polis memuru ve Ulusal Muhafız askerleri öldürüldü, 317 kişi de yaralandı.

Sokakta silah dağıtılıyor

Almatı'da çekildiği iddia edilen bir videoda protestoculara silahlar dağıtıldığı gözüktü.

Almatı'dan birçok dükkânlar, market ve silah satıcısının yağmalandığına ilişkin haberler mevcut. Kentte birkaç büyük alışveriş merkezi de yağmalanmış durumda.