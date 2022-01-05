Kazakistan'da OHAL ilan edildi

KAZAKİSTAN'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım talep etti. Aralıksız süren protestolarda ise 8 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KAZAKİSTAN, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle şu ana kadar başkent Nursultan, Mangistau ve Almatı'da geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ülke geneline genişletildi. Akorda Sarayı Basın Servisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülke geneline OHAL ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu. Tüm bölgelerde 5 Ocak akşamından itibaren 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal uygulaması başlatıldı.

Tokayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstelendiğini duyurduğu konuşmasında kitlesel protestoların arkasında dikkatlice düşünülmüş bir plana sahip 'finansal olarak motive edilmiş komplocular' olduğunu belirterek, "Bu nedenle bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı da olarak mümkün olduğunca sert davranmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. "Ne olursa olsun başkentte bulunacağım" diyen Tokayev, "Kazakistan tarihindeki en kara günleri hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu. Tokayev, 'Kazakistan'ın siyasi dönüşümü için yeni teklifler' sunacağına dair güvence verdi.

Tokayev, KGAÖ'den yardım istedi

Cumhurbaşkanı Tokayev, televizyonda yayınlanan ikinci konuşmasında ise ülkedeki huzursuzluğu 'terör tehdidi' olarak nitelendirerek, "Bu, devletin bütünlüğünü zedelemektir ve en önemlisi vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkelerinin liderlerinin Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurdu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünde Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Kazakistan bulunuyor.

Protestolarda 8 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan İçişleri Bakanlığına göre devam eden protestolarda 8 polis memuru ve ulusal muhafız askeri hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı. Vandalizm ve yağma eylemlerinin provokatörler tarafından organize edildiği belirtilerek, "Aşırı kalabalıklar tarafından yüzlerce kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Kazakistanlılara 'provokasyonlara boyun eğmeme' çağrısında bulunuldu.