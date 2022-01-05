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DÜNYA

Öğretmenden skandal! Ailesinden izin almadı: Evde 17 yaşındaki öğrenciye...

İhlas Haber Ajansı

ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Covid-19 aşısı yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından ABD’li öğretmen gözaltına alındı.

ABD’nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Covid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı. Yasal yetkisi olmayan öğretmen, ailesinin izinsiz öğrencisine aşı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öğretmen, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak.
Öte yandan, gencin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından polise haber verildi. New York polisi, öğretmenin Covid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Covid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. ABD’li 54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

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