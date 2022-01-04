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Kıbrıs köftesi nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Davet sofralarına çok yakışacak bir tarifimiz var Kıbrıs köftesi! İşte sizler için tarifi...

Bu zamana kadar onlarca çeşit köfteyi tatmış veya yapmış olabilirsiniz. Kıbrıs köftesi de bu yedikleriniz ve yaptıklarınız içindeyse çok şanslısınız. Çünkü öyle lezzetli ki, bu köfteyi hayatta bir kere bile olsa mutlaka tatmak gerek! İşte sizler için Kıbrıs köftesi tarifi...

Malzemeler;

250 gr kıyma 4-5 adet patates (ortalama 1 kg) 1 büyük boy soğan 1 tutam maydonoz 1 çay bardağı ekmek içi ya da galeta unu 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber Yeterince tuz Kızartmak için sıvıyağ

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