BIST 1.972
DOLAR 13,27
EURO 15,00
ALTIN 767,88
MAGAZİN

STAR TV Sabahın Sultanı neden yok yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan korona mı oldu?

STAR TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan yayınlanmadı, seyirciler 'Seda Sayan'ın programı yayından kaldırıldı mı' endişesine kapıldı. Öte yandan Seda Sayan'ın korona olduğu iddiaları da yayıldı, ünlü sunucu konuya açıklık getirdi.

STAR TV'de hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanan Sabahların Sultanı programının yayınlanmaması Seda Sayan'ın sıkı takipçilerini ve hayranlarını endişelendirdi. 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' ın programı yayından kaldırıldı mı' sorusu sosyal medyada gündeme gelirken, ünlü sunucunun koronaya yakalandığı iddiaları da yayıldı. Seda Sayan konuya ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı.

Hafta için her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün ekrana gelmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, programın sağlık sorunlarından dolayı ertelendiğini söyleyince akıllara koronavirüse yakalandığı iddiası geldi.

Seda Sayan video yayınladı

Seda Sayan kişisel Instagram hesabından konuya açıklık getirdi. Sayan açıklamasında "Herkese merhaba, kısacık bir ara vermek durumunda kaldık. Benimle ilgisi yok ama bend e dikkat etmek zorundayım. Dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese buradan kokulu öpücükler gönderiyorum. En kısa zamanda bir arada olmak sözüyle" ifadelerini kullandı. Sayan'ın sesinin üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmişçesine bir tonda olması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Seda Sayan koronavirüs olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipten de beklenen açıklama geldi.



Programın sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erkan Tan bir fırıldak var deyince Tevfik Göksu'dan Halk Ekmek için bomba iddia
Erkan Tan bir fırıldak var deyince Tevfik Göksu'dan Halk Ekmek için bomba iddia
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Maske Kimsin Sen programında 'satanist propaganda' iddiası RTÜK'ten Fox Tv'ye inceleme
Maske Kimsin Sen programında 'satanist propaganda' iddiası RTÜK'ten Fox Tv'ye inceleme
Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 3. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 3. bölüm fragmanı
Fransa’da polis göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdi
Fransa’da polis göçmenlerin yaşadığı yere galoşla girdi
TV8 Süslü Korkuluklar dizisi ile Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi!
TV8 Süslü Korkuluklar dizisi ile Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi!
Ofspor'da futbolcular 'arkası gelmez' şarkısıyla para istedi Başkan'dan bomba cevap geldi
Ofspor'da futbolcular 'arkası gelmez' şarkısıyla para istedi Başkan'dan bomba cevap geldi
Oryantal Didem'in İbo Show'daki yılbaşı dansına Tansu Dayan'dan 'alüminyum folyo'lu taklit
Oryantal Didem'in İbo Show'daki yılbaşı dansına Tansu Dayan'dan 'alüminyum folyo'lu taklit
Market sahibi yerinden kıpırdayamadı sadece arkasında baktı o anlar güvenlik kamerasında
Market sahibi yerinden kıpırdayamadı sadece arkasında baktı o anlar güvenlik kamerasında