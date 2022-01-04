STAR TV Sabahın Sultanı neden yok yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan korona mı oldu?

STAR TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan yayınlanmadı, seyirciler 'Seda Sayan'ın programı yayından kaldırıldı mı' endişesine kapıldı. Öte yandan Seda Sayan'ın korona olduğu iddiaları da yayıldı, ünlü sunucu konuya açıklık getirdi.

STAR TV'de hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanan Sabahların Sultanı programının yayınlanmaması Seda Sayan'ın sıkı takipçilerini ve hayranlarını endişelendirdi. 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' ın programı yayından kaldırıldı mı' sorusu sosyal medyada gündeme gelirken, ünlü sunucunun koronaya yakalandığı iddiaları da yayıldı. Seda Sayan konuya ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı.

Hafta için her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün ekrana gelmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, programın sağlık sorunlarından dolayı ertelendiğini söyleyince akıllara koronavirüse yakalandığı iddiası geldi.

Seda Sayan video yayınladı

Seda Sayan kişisel Instagram hesabından konuya açıklık getirdi. Sayan açıklamasında "Herkese merhaba, kısacık bir ara vermek durumunda kaldık. Benimle ilgisi yok ama bend e dikkat etmek zorundayım. Dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese buradan kokulu öpücükler gönderiyorum. En kısa zamanda bir arada olmak sözüyle" ifadelerini kullandı. Sayan'ın sesinin üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmişçesine bir tonda olması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Seda Sayan koronavirüs olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipten de beklenen açıklama geldi.







Programın sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.