Oryantal Didem'in İbo Show'daki yılbaşı dansına Tansu Dayan'dan 'alüminyum folyo'lu taklit

İbo Show Yılbaşı Özel programındaki dansıyla günlerdir sosyal medyayı sallayan Oryantal Didem Kınalı'ya, sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'dan 'alüminyum folyo'lu taklit...

STAR TV’de yayınlanan İbo Show'un Yılbaşı Özel programında, geçmiş yılların bir yılbaşı akşamı ekran klasiği olan Oryantal Didem'in dans show'u reytingleri salladı. Yılbaşı akşamı İbo Show’da sahne alan Oryantal Didem’in kıyafetleri gündem oldu. Müge Anlı taklitleriyle ünlü olan Instagram fenomeni Tansu Dayan, kendisini folyoya sarıp dans etti.

Yılbaşı akşamı ekranlara gelen İbo Show’a Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi isimler konuk oldu. Programda Oryantal Didem de sahne aldı.





Tansu Dayan kendini alüminyum folyoya sardı

Yılbaşı özel programıyla ekranlara getirilen İbo Show'un en merakla beklenen konuğu Oryantal Didem, muhtelem dansı ve kostümüyle sosyal medyayı salladı. Alışılmış oryantal dans kostümlerinin dışında, kapalı bir kıyafet tercih eden Oryantal Didem'in kıyafetini, sosyal medyada 'alüminyum folyo'ya benzetenler oldu.

'Bel fıtığı oldum teşekkürler'

Fenomen Tansu Dayan da bu yorumlardan hareketle, kendini alümin yum folyoya sararak dans ettiği anlarla sosyal medyada viral oldu. Dayan'ın 'Bel fıtığı oldum teşekkürler' notunu düştüğü videosuna binlerce yoğum ve beğeni yağdı.





'2. Bülent Serttaş vakası'

İbo Show yılbaşı programında Oryantal Didem'in dansı geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada Didem'in 'alüminyum folyo'ya benzetilen kapalı kıyafeti gündem olurken, Ümit Besen'in Didem Kınalı dans ederken bakışlarını kaçırması '2. Bülent Serttaş vakası' dedirtmişti!

'Alüminyum folyo'ya benzetildi

Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar uzun bir elbise tercih eden Didem Kınalı'nın kostümü, elbisenin kumaşı ve rengiyle 'alüminyum folyo'ya benzetildi.

Gümüş rengi elbiseyle sahne alan Didem'in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı.