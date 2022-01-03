'Eti gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'dan Millet İttifakı'nı çıldırtacak sözler! 'Aile ve namus anlayışı yok'

Artan gıda fiyatları sonrası ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara "Eti 2 kilo değil, yarım kilo alın, sebzeyi kiloyla değil taneyle alın" tavsiyesinde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan yine tartışma çıkacak sözler geldi. Komünist Parti'nin Millet İttifakı içerisinde olduğunu savunan Demirbağ, "Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” deyip ekledi: "Millet ittifakını topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım."

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ çıktığı yerel bir televizyon programında yine tartışma çıkacak açıklamalara imza attı. HDP'nin ve Komünist Parti ile LGBT'nin de Millet İttifakının ortakları olduğunu iddia eden Zülfü Demirbağ, dana önce de zamlar ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşa eti gramla, sebzeyi taneyle almalarını tavsiye etmesiyle gündem olmuştu. İşte Demirbağ'ın Millet İttifakı'nı kızdıracak o açıklamaları...

- Millet İttifakı'nın üçüncü ortağı gayri resmi ve gayrimeşru ortağı PKK-HDP. Amerika tarafından FETÖ'yle birlikte verilen bu görevi ne? FETÖ, PKK, DEAİŞ. Amerika'nın kurduğu Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek, bölmek, parçalamak, idare etmek amacıyla görevlendirdiği örgütler bunlar.

- PKK ne yapıyor HDP'nin sponsorluğunda dağa giden 12-15 yaşındaki o gencecik çocuk diyebileceğimiz kızları orada taciz tecavüz istismara maruz kalıyor. Buda PKK-HDP.

- Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bir de Komünist Partisi var! Komünistler de zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz.

- Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.