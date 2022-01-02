Tevfik Göksu'dan Murat Ongun'a "yalancı" göndermesi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk'teki canlı yayınına telefonla katılmak istedi. Talebi kabul edilmeyen Ongun'a cevap canlı yayında Tevfik Göksu'dan geldi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Ne oluyor" adlı programa konuk oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'e tepki göstererek programa katılmak istediğini ancak cevap hakkının kullandırılmadığını söyledi. Twitter'dan tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınladığını ve cevap verme haklarının engellendiğini ileri süren Ongun, CNN Türk'e "İddialara yanıt vermek çok kolay. Yeter ki cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?" diye seslendi.

Göksu canlı yayında cevap verdi

Twitter'daki isyana isim vermeden cevap veren Göksu, "Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş" ifadesini kullandı.

İşte Göksu'nun o açıklamaları;

"Ben sadece şunu söylerim. O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla yalancılığı tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir."