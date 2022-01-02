'Türkiye en iyi yaşanabilen 11'inci ülke' diyen Vedat Demiröz olay oldu: Kazancımıza göre iyi yaşıyoruz

Türkiye'ye yönelik uğraşlar olduğuna dikkat çeken Vedat Demiröz, tüm çabalara rağmen Türkiye'nin en iyi yaşanabilir 11'inci ülke olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında Türkiye'de son dönemde dalgalanan döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Benzer bir olayın 2018 yılında da yaşandığını hatırlatan Demiröz, bu durumun yalnızca Türkiye'nin başına geldiğini söyledi. Türkiye üzerinden iş birlikleri yapıldığını söyleyen Demiröz, "Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar." dedi.



tv100'deki Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Demiröz, açıklamalarında satın alma paritesine göre Türkiye'nin en iyi yaşanabilir 11'inci ülke olduğuna vurgu yaparak "Bunu 2018'de de yaşadık. 100 milyar lirayı bir gecede İngiltere borsasından Türkiye'de döviz almaya kalkanlar oldu. Hangi ülkeye yapılmış bu? Bir tane daha örnek göstersinler. Bu Türkiye üzerinden dışardan ve içerden iş birlikçileri de var. Beraber hareket ettikleri olayları görmek lazım. Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar." diye konuştu.







"Kazancımıza göre gerçekten iyi yaşıyoruz"

"Avrupa Birliği'ne almıyorlar, NATO'dan dışlamaya çalışıyorlar" diyen Demiröz "Biz mücadele veriyoruz. Bütün hedefe getirmişler Recep Tayyip Erdoğan'ı koymuşlar. Gezi olayları oluyor 3 milyar dolar bilmem kim finans ediyor. Belli hepsi, başka ülkelerde bunu yapsalar onlar da ayakta kalamaz. Biz yine güçlüyüz. Niye çünkü millet geçrekten ülkesini seviyor. Türkiye gibi zengin ve güzel bir ülke yok satın alma paritesine göre dünyadaki en iyi yaşanabilir 11'inci ülkeyiz. İngiltere 10'uncu biz 11'inci ülkeyiz. Kazancımıza göre gerçekten iyi yaşıyoruz." dedi.



"Tüm suçu da marketlere yüklememek lazım"

Artan fiyatlarla ilgili Demiröz "Tarım sektörü ve üretim gerçekten güçlü. Avrupa'da birinci sırada, dünyada altıncı sıradayız. Kendi üretip kendisine yeten ülkelerden birisiyiz. Yeni yılda, bahara doğru yeni ekimlerden sonra gıda sektörü, yeme içme sektöründe rakamlar aşağı doğru gidecek. Şu anda da eski fiyat yeni fiyat görüyoruz. Kurdaki köpükten dolayı herkes tedarik maliyeti ne olacak diye fiyatları yükseltti. Kimi iyi niyetli kimi art niyetli yaptı. Bakanlık olayın üzerinde. Sıkı denetlenecek. Tüm suçu da marketlere yüklememek lazım. Tedarik zincirinde aksama oldu, geleceği göremediler. Onlar da daha ucuz mal vermeye başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.