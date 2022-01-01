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4 kişi hayatını kaybetmişti! Kars'taki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı

KARS'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Kentte meydana gelen kaza anı, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden otomobilin bir aracı solladıktan sonra virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına çarptığı ve araçtakilerin yola savrulduğu görülüyor.

Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda seyreden Alperen Demiral idaresindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında bahçe duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Tolga Demiral, Tekin ve Burçin Alin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları fenalaştı.

Harakani Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, Kamer Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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