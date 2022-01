Survivor All Star 2022 gönüllüler takımı yarışmacıları kim ne zaman başlayacak? İşte fragman

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star ünlüler-gönüllüler takımı tam kadro liste belli oldu. Acun Ilıcalı yılbaşı akşamı 2022 Survivor All Star ünlüler gönüllüler takımı ilk fragmanın yayınlandığını duyurdu.

TV8'de yayınlandığı ilk günden reyting canavarına dönüşen Survivor All Star'ın ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacıların olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı 2022 Survivor All Star ünlüler- gönüllüler kadrosunun ilk fragmanının yayınlandığı sosyal medya hesabından duyurdu peki ünlüler-gönüllüler kadrosunda hangi yarışmacılar var? Öte yandan fragmanda uzun zamandır beklenen 'Survivor All Star 2022' ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da var... İşte 2022 Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler kadrosundaki isimler ve yarışmacıların birbirinden iddialı Survivor mesajları...

Survivor All Star 2022’ye doğru geri sayım başladı ve 2022 Survivor All Star yarışmacıları netleşmeye başladı. Survivor programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklamada, ''All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" demişti. Ilıcalı kadroyu ''İşte #SurvivorAllStar Ünlüler Takımı.. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.'' ve ''İşte #SurvivorAllStar Gönüllüler Takımı.. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.'' notuyla duyurdu.

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor, işte tarihi...

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Survivor All Star fragmanı ilk kez görücüye çıktı. Fragmanda yarışmanın 15 Ocak'ta Tv8 ekranlarında başlayacağı duyuruldu.

İşte Survivor All Star 2022 ünlüler takımı:

Adem Kılıçcı

Atakan Arslan (Avatar Atakan)

Furkan Korkmaz

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

İşte Survivor All Star 2022 gönüllüler takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk

Hikmet Tuğsuz

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Kekliker

Sude Burcu

Seda Ocak

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı