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STAR TV İbo Show yılbaşı programında İdo 'Leylim 'Ley' performansı İbrahim Tatlıses'i ağlattı

STAR TV'de yayınlanan İbo Show Yılbaşı Özel Programı'na konuk olarak 'Leylim Ley' isimli şarkıyı söyleyen İdo Tatlıses babası babası İbrahim Tatlıses'i ağlattı. Tatlıses programda oğlu lle düet yaptı.

STAR TV İbo Show Yılbaşı Özel Programı'nda konukları arasında Gülben Ergen, Ümit Besen, İrem Derici, Serdar Ortaç ve sanatçının oğlu İdo vardı. 

İbo Show Yılbaşı Özel programında baba ve oğulun düeti damga vurdu.

Şarkıcı İdo, babası İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği ünlü şarkılardan 'Leylim Ley'i canlı okudu. Performansı beğenilen İdo, babasını da duygulandırdı.

Konuklar Gülben Ergen, Ceylan ve Serdar Ortaç, İdo'yu küçük bir çocukken tanıdıklarını, bu kadar büyümesine şaşırdıklarını, zamanın çok acımasız olduğunu söylediler.





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