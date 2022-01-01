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Mehmetçik'ten 2022 mesajı: Mutlu yıllar Türkiyem

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah altında 2022'ye giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren bir video yayınladı.

2022 yılına girerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli, yurt içinde ve yurt dışında vatani görevini icra eden Mehmetçiklerin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.

Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."

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